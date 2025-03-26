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Файзуллин объяснил причины стремительного развития индивидуального домостроения

Файзуллин: важный шаг в развитии ИЖС — вступление законов по применению эскроу
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Важным шагом в развитии индивидуального домостроения стало вступление в силу ряда законов по применению счетов эскроу при строительстве. Об этом министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал журналистам по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме 26 марта.

В прошлом году в РФ было возведено более 62 млн кв. м жилья в рамках индивидуального строительства, что на 62% больше показателя 2019 года.

«Важным шагом в развитии индивидуального домостроения стало вступление в силу ряда законов по применению счетов эскроу при строительстве индивидуальных жилищных строительств (ИЖС. — Ред.), которые обеспечивают безопасность процесса возведения своего собственного дома», — уточнил он.

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Ранее, 18 марта, пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщила о том, что утвержден базовый свод правил в строительстве. В министерстве пояснили, что речь идет об основных положениях, направленных на решение трех важнейших задач строительного нормирования. Таким образом, сформирована целостная структура документов по стандартизации в строительном комплексе, учитывающая одновременно все смежные системы нормирования.

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