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Минстрой утвердил базовый свод правил в строительстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Утвержден базовый свод правил «Система нормативных документов в строительстве». Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Речь идет об основных положениях, направленных на решение трех важнейших задач строительного нормирования. Таким образом, сформирована целостная структура документов по стандартизации в строительном комплексе, учитывающая одновременно все смежные системы нормирования.

Также закреплен базовый терминологический аппарат для видов положений нормативных документов.

Кроме того, данный свод правил включает элементы параметрического нормирования в строительстве, что соответствует стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

«Свод правил «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» является ключевым отраслевым документом, позволяющим существенно усилить работу по стандартизации в сфере строительства. Таким образом, создаются предпосылки для вывода строительного комплекса на новый технологический уровень, что особенно важно в рамках реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»», — приводит слова министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина пресс-служба.

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