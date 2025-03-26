Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Турция планирует разработать ядерный реактор и создать в стране ядерный технопарк. Об этом 26 марта заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на презентации Стратегии развития промышленности и технологий до 2030 года в президентском комплексе в Анкаре.
«Мы создадим ядерный технопарк, который обеспечит большой шаг вперед в области атомной энергетики и разработаем отечественный модульный ядерный реактор», — приводит его слова телеканал TRT Haber.
Кроме того, глава государства отметил, что будет создан Национальный квантовый институт, который укрепит кадровый потенциал и исследовательскую инфраструктуру нашей страны в области квантовых технологий.
Эрдоган также анонсировал строительство полярной исследовательской базы в Антарктиде, где на сегодняшний день проведено девять успешных исследовательских экспедиций.
Ранее, 12 декабря 2024 года, в Турции на энергоблоке № 1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую» завершился монтаж турбины. В сентябре на АЭС «Аккую» установили купол наружной защитной оболочки, являющийся важным элементом безопасности. После бетонирования толщина стен защитного купола составит 1,5 м. Также станция оснащена внутренней оболочкой, служащей опорой для трубопроводов и полярного крана.
7 июня гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» состоится в 2025 году. 23 апреля «Росатом» провел церемонию отгрузки комплекта тяжелого оборудования с российского завода «Атоммаш» для третьего энергоблока турецкой АЭС.