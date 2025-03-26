Парламент Гагаузии потребовал международного расследования задержания Гуцул

Парламент Гагаузии потребовал международного расследования задержания главы автономии Евгении Гуцул властями Молдавии, а также ее освобождения. Соответствующее заявление 26 марта опубликовано в Telegram-канале Гуцул.

«Народное собрание Гагаузии как легитимный орган власти автономии требует <…> проведения независимого международного расследования действий прокуроров и офицеров антикоррупции (с участием ОБСЕ, Совета Европы, представителей правоохранительных антикоррупционных органов Турции и России)», — говорится в сообщении.

Также в парламенте потребовали немедленно освободить Гуцул и прекратить политические репрессии, прекратить дискриминировать автономию и соблюдать ее права, отправить в отставку прокуроров и сотрудников Антикоррупционного центра CNA, которые замешаны в фабрикации дел против политиков.

В случае продолжения «курса на уничтожение автономии Гагаузии и преследование ее лидеров» народное собрание вправе организовать съезд депутатов всех уровней для обсуждения вопроса о защите прав народа и принятия решений, обратиться за защитой нарушенных прав к международным институтам и партнерам в Турции и России.

Кроме того, в парламенте заявили о готовности поддержать массовые протесты на всей территории автономии. Задержание Гуцул в народном собрании назвали грубым нарушением принципов демократии, прав человека и автономного статуса Гагаузии.

Также в парламенте заявили, что власти Молдавии нацелены подавить демократическим путем избранное руководство автономии, разрушить институты самоуправления и оказывать давление посредством СМИ и силовых структур, чтобы управлять Гагаузией извне.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. У здания собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции, власти стянули в этот район силы полиции. Позже в генпрокуратуре Молдавии сообщили, что задержание главы Гагаузии связано с запретом на ее выезд из республики.