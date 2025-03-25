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Ночь могущества и предопределения в 2025 году: история и традиции праздника мусульман

Мусульмане 26 марта празднуют Ночь аль-Кадр
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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В конце марта мусульмане всего мира отмечают Ночь могущества и предопределения, или Ночь аль-Кадр — один из самых значимых праздников, который приходится на священный месяц Рамадан. Почему для приверженцев Ислама это самая важная ночь и когда пройдут празднования в 2025 году, рассказывают «Известия».

Когда Ночь могущества и предопределения в 2025 году

Дата торжества (араб. Ляйлятуль-кадр), как и в случае с другими мусульманскими праздниками, зависит от лунного календаря. С древних времен Ночь аль-Кадр празднуют в одну из десяти последних ночей Рамадана — самого длительного и строгого поста у мусульман, схожего с Великим постом у христиан.

По преданию, именно в последнюю декаду священного месяца к пророку Мухаммеду явился ангел Джабраил, в авраамистических религиях известный как архангел Гавриил, и передал Коран. Однако точной даты этого события неизвестно. Поэтому мусульмане празднуют Ночь аль-Кадр ближе к окончанию поста, причем в нечетное число.

Наступление торжества определяют по ясной безоблачной погоде, когда в небе ярко светит Луна и не видно падающих звезд. Мусульмане верят, что именно в такую ночь ангелы спускаются на землю, а молитвы имеют гораздо большую силу, чем все произносимые за год. Недаром в Коране говорится, что Ночь могущества и предопределения лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет.

В 2025 году главную ночь в году начнут отмечать в среду, 26 марта. Празднования начнутся сразу после заката и продлятся до восхода солнца следующего дня.

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Как проходит Ночь могущества у мусульман

В праздник верующие по традиции читают Коран и пропущенные намазы. Перед наступлением Ночи аль-Кадр мусульмане совершают полное омовение, надевают чистую одежду и создают атмосферу покоя в доме, чтобы полностью сосредоточиться на духовной практике.

Кроме того, правоверные стремятся заранее очистить свои сердца от негатива, примириться с близкими и отпустить все обиды. Эти действия, как и физическое омовение, служат основным подготовительным этапом к торжеству.

Самое же важное в священную ночь — совершить покаяние (тауба), искренне раскаявшись в своих грехах. Считается, что только тот, кто раскается в прегрешениях, сможет рассчитывать на милость и прощение Всевышнего.

Помимо молитв мусульмане стараются совершать добрые дела: раздают милостыню и помогают нуждающимся.

Какие молитвы читают в Ночь аль-Кадр

В Ночь могущества и предопределения, прежде всего, положено прочитать 97-ю суру Корана «Аль-Кадр» («Могущество»). Также произносят специальные мольбы (дуа), особо выделяя молитву о прощении. Ее наставлял читать еще сам пророк Мухаммед.

Молитва содержит следующие слова: «Аллахумма иинака гафу, тухаббаль гафу фагафа ганна». В переводе они означают: «О, Аллах! Воистину Ты всепрощающий, милостив к каждому, кто просит прощения, прости наши прегрешения».

Также в мечети или дома положено уделить внимание всем пропущенным намазам. Обычно молитвы читаются до самого утра. Верующие, которые по состоянию здоровья и иным причинам не могут провести всю ночь в богослужении, могут прочитать только ночную и утреннюю молитвы.

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Для мусульман праздники — возможность наверстать чтение пропущенных молитв, покаяться в грехах и совершить добрые дела

Что нельзя делать в мусульманский праздник

Поскольку Ночь аль-Кадр приходится на Рамадан, самый строгий месяц года, правоверные мусульмане продолжают держать строжайший пост, который предписывает не есть и не пить с восхода до заката солнца.

Под особым запретом находится алкоголь. Хотя и в другие дни употребление спиртных напитков не одобряется, нарушение запрета в священную ночь считается наибольшим грехом.

Также запрещается ругаться, сквернословить, праздно проводить время, в том числе смотреть передачи и принимать участие в мероприятиях развлекательного характера.

Ранее «Известия» рассказали о сути и традициях мусульманского праздника Ночь Бараат.

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