Священный месяц Рамадан в 2025 году: даты, строгие запреты, что можно есть мусульманам

В пятницу, 28 февраля, у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан. В этот период верующие соблюдают строгий пост, молятся и совершают благие дела. Рамадан завершается праздником Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам, который является одним из двух важнейших для мусульман и отмечается с радостью и благодарностью за завершение поста. В чем суть праздника, что предписано и запрещено делать верующим в этот период — в материале «Известий».

Рамадан: начало и конец по мусульманскому календарю в 2025 году

Рамадан — это девятый месяц исламского лунного календаря, который считается священным для всех мусульман. Это время поста, молитв, самоочищения и усиленного поклонения Аллаху.

Мусульмане определяют начало и конец Рамадана по исламскому лунному календарю, который основан на смене фаз естественного спутника Земли. Традиционно началом месяца Рамадан считается момент, когда на небе появляется молодой месяц (хилял) после новолуния. Этот процесс называется ру’yat al-hilal — «наблюдение Луны».

Определение даты может варьироваться в зависимости от метода наблюдения. В классическом исламе начало Рамадана объявляется после того, как появление тонкого серпа новой Луны подтвердится визуально. Это делают специальные наблюдатели, ученые или исламские советы в разных странах. Однако в современном мире многие мусульманские сообщества также используют астрономические расчеты, предсказывающие появление Луны с высокой точностью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аналогично определяется и окончание Рамадана — в 29-й день месяца вечером мусульмане снова наблюдают за небосводом. Если молодой месяц виден, пост завершается, и на следующий день отмечается праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Если же Луна не видна, например, из-за облаков, то Рамадан длится 30 дней, а праздник переносится на следующий день.

В 2025 году Рамадан начнется первого числа месяца Рамадан 1446 года по мусульманскому календарю и завершится 30-го числа того же месяца. По григорианскому календарю это соответствует вечеру 28 февраля (начало) и 30 марта (конец).

История священного месяца Рамадан уходит корнями в VII век, когда исламская религия формировалась под руководством пророка Мухаммада. Согласно мусульманской традиции, именно в этот месяц пророку было ниспослано первое откровение от Аллаха через ангела-мукаррабуна Джибриля (архангела Гавриила). Это событие считается началом ниспослания Корана — священного писания мусульман.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впервые обязательность поста в Рамадан была установлена во втором году по хиджре (622 год н. э.), когда пророк Мухаммад и его последователи переселились из Мекки в Медину. В Коране говорится, что пост в этот месяц предписан каждому верующему, достигшему совершеннолетия, за исключением больных, путников, беременных и кормящих женщин, а также тех, кто не в состоянии соблюдать его по уважительным причинам.

История Рамадана в России насчитывает более тысячи лет, начиная с принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году. Масштабное распространение традиций поста произошло после вхождения мусульманских регионов в состав Российского государства в XVI–XIX веках. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Уникальной особенностью российского Рамадана становится его проведение в разные сезоны года. В 2025 году пост будет проходить в весенний период, когда световой день составляет 11–12 часов. Для сравнения: в 2015 году Рамадан приходился на июнь-июль, а продолжительность светового дня достигала 19 часов в северных регионах страны, — заключила эксперт.

Смысл поста заключается не только в отказе от пищи и воды в светлое время суток, но и в духовном очищении, воздержании от дурных мыслей, сквернословия, злобы и прочих греховных поступков. Пост в Рамадан напоминает верующим о необходимости самодисциплины, сострадания к нуждающимся и укрепления связи с Аллахом.

Этот священный месяц стал неотъемлемой частью исламской традиции, способствуя укреплению веры и духовному развитию миллионов мусульман по всему миру.

Расписание «Шатра Рамадана» в 2025 году

С 28 февраля по 30 марта, в период священного месяца Рамадан, в Москве состоится юбилейный, 20-й, «Шатер Рамадана». Сюда с заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов.Мероприятия будут начинаться около 17:00 ежедневно и проходить на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе по адресу: улица Минская, дом 2Б.

Этот ежегодный культурно-благотворительный проект организует Духовное управление мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и правительства Москвы. В этом году к мероприятию присоединятся около десяти стран, включая Катар, Саудовскую Аравию, Афганистан, государства СНГ, а также различные регионы России.

В числе приглашенных — представители всех официальных религиозных конфессий, сотрудники администрации президента, сенаторы, депутаты Государственной думы, а также почетные гости из-за рубежа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Помимо этого, ожидается участие известных ученых, культурных деятелей, предпринимателей и спортсменов. В течение месяца «Шатер Рамадана» планирует принять свыше 45 тыс. человек.

В 2025 году культурно-просветительская программа «Шатра Рамадана» будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне и пройдет под символичным девизом «Память сильнее времени». В рамках мероприятия запланированы благотворительные инициативы, направленные на поддержку участников СВО и их семей.

Проект «Шатер Рамадана» направлен на организацию благотворительных ифтаров (разговений) в течение всего священного месяца. Помимо ужинов, проходящих непосредственно в шатре, ежедневно на улицах города будет раздаваться более 1,2 тыс. ифтар-боксов. В дополнение к этому, благодаря инициативе «Накорми постящегося», реализуемой Фондом «Закят», свыше 1 тыс. человек каждый день смогут получить бесплатный ужин в религиозных общинах столицы.

Что нельзя делать в священный месяц Рамадан

В священный месяц Рамадан мусульмане соблюдают строгий пост (саум) и стремятся к духовному очищению, воздерживаясь от любых поступков, которые могут нарушить или обесценить этот период. Основные запреты касаются как физических действий, так и моральных и духовных аспектов жизни.

В светлое время суток запрещено есть и пить. Это одно из главных правил поста, которое действует от рассвета до заката. После захода солнца разрешается разговляться (ифтар), а перед утренним намазом совершается предрассветный прием пищи (сухур).

Во время священного месяца Рамадан категорически запрещены курение, жевательная резинка и употребление любых веществ, попадающих в организм через рот или дыхательные пути. Во время поста следует воздерживаться от половых отношений, а также от любых проявлений страсти и похоти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Любое сознательное попадание веществ внутрь организма считается нарушением поста. Запрещены грубость, сквернословие, клевета, ложь и злословие. Мусульмане должны контролировать свою речь, не допускать сплетен, оскорблений и ссор.

Нельзя предаваться гневу, агрессии и злым мыслям. Во время Рамадана важно сохранять терпение, доброжелательность и стремиться к внутреннему спокойствию.

Запрещено пропускать обязательные молитвы (намаз). В этот месяц мусульмане стараются совершать дополнительные молитвы, в том числе таравих — особый ночной намаз, читаемый только в Рамадан.

Молитва, которая читается в утренний прием пищи:

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى



(Перевод: «Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха»).

Молитва, которую читают после вечернего разговения:



اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

فَاغْفِرْ لِى يَا غَفَّارُ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ

(Перевод: «О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу»).

Кроме того, есть молитвы на каждое число месяца Рамадан. Их рекомендуется читать каждую в свой день, например, утром, сразу после восхода солнца.

Так, в первый день поста читают следующую молитву:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِى فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ وَ قِيَامِى فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ وَ نَبِّهْنِى فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَ هَبْ لِى جُرْمِى فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَ اعْفُ عَنِّى يَا عَافِيا عَنِ الْمُجْرِمِينَ

(Перевод: «О Аллах! Сделай мой пост в этом месяце одним из настоящих постов, а мою молитву — одной из настоящих молитв. И пробуди меня в этот месяц от сна беспечности и беззаботности. И прости мне прегрешения, о прощающий прегрешения рабов Своих»).

А в последний день Рамадана предусмотрена такая молитва:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِى فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَ يَرْضَاهُ الرَّسُولُ مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(Перевод: «О, Аллах! Сделай мой пост в этот день таким, каким доволен Ты и Твой Посланник посредством благодарности и принятия, чтобы его предписания были подкреплены основами, правом нашего господина Мухаммада и его пречистого рода. Хвала Аллаху — Господу миров!»)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Читать молитвы можно на любом языке. Главное — искреннее стремление к духовному самосовершенствованию и очищению. Тексты молитв на Рамадан по дням можно найти в специальных сборниках и на популярных онлайн-ресурсах.

Нельзя предаваться излишествам и праздности. Рамадан — это время духовного совершенствования, поэтому мусульмане проводят его в молитвах, чтении Корана и размышлениях о вере.

В Рамадан важно не отказывать в помощи нуждающимся. Благотворительность (садака) — одно из ключевых действий в этот месяц. Те, кто не могут поститься по уважительным причинам (болезнь, беременность, тяжелая работа), обязаны накормить бедных или выплатить искупление (фидья). Соблюдение всех этих правил помогает мусульманам приблизиться к Аллаху, очистить душу и укрепить веру.

Что нужно делать и что можно есть во время Рамадана

Рамадан считается месяцем ниспослания Корана, и поэтому мусульмане стараются за это время полностью перечитать священную книгу. Месяц несет в себе глубокий духовный смысл, он напоминает о сострадании, милосердии и необходимости помощи нуждающимся.

Во время Рамадана мусульмане принимают пищу дважды в сутки: перед рассветом во время сухура и после захода солнца во время ифтара. Сухур — это предрассветный прием пищи, который должен обеспечивать организм энергией на весь день, поэтому в этот прием рекомендуется употреблять сложные углеводы, белки и продукты с высоким содержанием клетчатки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди полезных блюд для сухура — овсянка, финики, орехи, яйца, йогурт, цельнозерновой хлеб, сыр, нежирное мясо и овощи. Важно также пить много воды, чтобы предотвратить обезвоживание в течение дня.

Ифтар — это вечерний прием пищи, который начинается с традиционного завершения поста финиками и водой, следуя примеру пророка Мухаммеда. Финики быстро восполняют уровень сахара в крови, а вода утоляет жажду. После этого можно съесть легкий суп, например чечевичный, и приступить к основному блюду. Основная трапеза должна включать белки (курица, рыба, говядина, бобовые), сложные углеводы (рис, булгур, кускус), овощи и полезные жиры (оливковое масло, орехи, авокадо).

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Традиционные блюда разных мусульманских стран включают плов, долму, шаурму, самсу, таджин, хумус, табуле и фаршированные овощи. Важно избегать тяжелой и жирной пищи, чтобы не перегружать желудок после целого дня голодания.

Десерты во время Рамадана также занимают важное место, но их стоит употреблять в умеренных количествах. Популярны сладости, такие как пахлава, катаиф, кунжутные печенья и финиковая паста.

Важно не забывать о питьевом режиме и употреблять много воды между ифтаром и сухуром, а также травяные чаи и свежие соки, чтобы поддерживать уровень жидкости в организме. Рацион во время Рамадана должен быть сбалансированным, чтобы поддерживать здоровье и силы в период поста.