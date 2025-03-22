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Сийярто заявил об отказе Венгрии снять вето на прием Украины в ЕС

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Венгрия не снимет вето на прием Украины в Европейский союз (ЕС) из-за притеснений венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом 22 марта заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

На своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) он рассказал о телефонном разговоре с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер.

«Мы обсудили <...> продолжающееся нарушение прав венгерской общины на Закарпатье и интеграционные усилия Украины», — написал Сийярто.

Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные обещания, Киев с 2015 года не возвращает права меньшинств. Это, по мнению Сийярто, противоречит общепринятым европейским ценностям.

«Пока сохраняется эта печальная ситуация, не может быть и речи о каком-либо прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС», — заключил венгерский министр.

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Сийярто 17 марта заявил, что Венгрия не поддержала выделение нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. Он также подчеркнул, что власти страны не согласятся ни на какие шаги для вступления Украины в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье.

До этого, 14 марта, сообщалось, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.

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