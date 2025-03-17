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Сийярто заявил об отказе Венгрии поддержать новый пакет помощи Украине на €20 млрд

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Фото: TASS/AP/Boglarka Bodnar
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Венгрия не поддержала выделение нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. Об этом 17 марта заявил министр иностранных дел Петер Сийярто после заседания глав МИД стран Европейского союза (ЕС), видеозапись выступления была опубликована на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

«Венгрия, разумеется, не поддерживает это предложение, и мы не готовы в нем участвовать. Мы не позволим тратить деньги венгерского народа на дальнейшие поставки оружия, тем самым продлевая <конфликт>», — сказал Сийярто.

Он также подчеркнул, что Венгрия не согласится ни на какие шаги для вступления Украины в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье.

Также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции 17 марта заявила, что главы МИД 27 стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине на сумму €40 млрд.

«Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», — отметила Каллас, ее слова приводит ТАСС.

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Ранее в этот день глава дипломатии ЕС рассказала, что Евросоюз столкнулся с рядом трудностей при согласовании нового пакета помощи Украине на €40 млрд.

До этого, 14 марта, сообщалось, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.

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