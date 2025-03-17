Каллас указала на трудности при согласовании помощи Киеву на €40 млрд

Евросоюз (ЕС) столкнулся с рядом трудностей при согласовании нового пакета помощи Украине на сумму €40 млрд. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на встрече руководителей МИД стран сообщества.

Она отметила, что существует общая политическая поддержка среди стран ЕС по данному вопросу, однако остается множество деталей, которые требуют согласования.

«По этой теме должны высказаться министры обороны, и мы также намерены выслушать их мнения», — сказала Каллас.

Кроме того, глава дипломатии напомнила, что на саммите ЕС, состоявшемся 6 марта, было принято решение о том, что новый транш помощи Украине должен быть предоставлен «как можно скорее».

14 марта сообщалось, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.