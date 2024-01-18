Пошли от принципов: Венгрию хотят лишить права голоса

Лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокировки выделения Украине €50 млрд может заложить механизм, позволяющий игнорировать позиции малых стран. Премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что не поддержит это решение. В венгерском парламенте заявили, что будут настаивать на прекращении ежегодных взносов в евробюджет. В ЕС постепенно движутся к изменению способа голосования — с полного консенсуса на простое большинство. Откажется ли Евросоюз от своих же принципов — в материале «Известий».

Венгрию собираются отстранить от голосований в ЕС

18 января Европарламент (ЕП) рассмотрит резолюцию, призывающую Совет ЕС запустить процесс лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе. Ранее 120 депутатов ЕП (из 705) подписали петицию финского депутата Петри Сарвамаа, который считает, что Венгрия препятствует достижению консенсуса в Евросоюзе: «Сейчас или никогда. Машина принятия решений ЕС застряла из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить ее работать — лишить Орбана права голоса в Совете. В то же время, мы покажем, что в ЕС не допустим шантажа».

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Речь идет о решении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать помощь Украине. Он один из немногих политиков в ЕС, кто выступает против поставок вооружения Киеву, а также не поддерживает санкции против России. В декабре 2023 года Орбан наложил вето на выделение Украине четырехлетнего финансирования в размере €50 млрд, а для одобрения пакета необходима поддержка всех 27 правительств ЕС. В связи с этим в Брюсселе решили пойти по пути давления: ЕС не может исключить какую-либо страну, зато может лишить ее членских прав, включая право голоса, на основании статьи 7 Договора о Европейском союзе. Она применяется в случае отказа страны от основополагающих ценностей ЕС. В случае Венгрии подразумевается игнорирование верховенства закона.

— Совершенно неприемлемо, чтобы ЕС отказывал какой-либо стране-члену в праве голосовать. Тем самым Брюссель уже даже не скрывает тот факт, что он попирает демократию, а Евросоюз превращается в диктаторскую империю крайних либералов, обслуживающих интересы международных финансовых кругов. Если Венгрию лишат права голоса, мы будем настаивать на том, чтобы Венгрия перестала платить свой ежегодный взнос в бюджет ЕС, а это сотни миллиардов форинтов из денег венгерских налогоплательщиков, — заявил «Известиям» депутат Национального собрания Венгрии, лидер правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

Европарламент инициировал процесс против Венгрии еще в 2018 году, сославшись на «разрушение властями страны демократических институтов». В ЕС неоднократно критиковали политику Орбана в том числе в области прав мигрантов, ЛГБТ-меньшинств (ЛГБТ признана экстремистской организацией в РФ), независимости судебной системы, свободы слова в прессе. В результате в декабре 2022 года ЕС заморозил выделение Венгрии около €30 млрд из фонда восстановления стран после пандемии COVID-19. В качестве ответной реакции Будапешт начал ветировать помощь Украине, требуя разблокировки средств.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В декабре 2023 года Еврокомиссия решила, что Венгрия исправила положение касательно независимости судебной системы, и разморозила чуть больше €10 млрд, накануне саммита ЕС, на котором лидеры должны были одобрить начало переговоров о членстве Киева в союзе. Виктор Орбан не стал накладывать вето, выйдя из зала заседания во время голосования. Как утверждают СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил коллеге «попить кофе». Выделить же упомянутые €50 млрд пока не так просто.

— Всю повестку, связанную с Будапештом, можно и нужно рассматривать в разрезе торга между Венгрией и ЕС. В этом отношении ресурсы Еврокомиссии существенно превышают политический ресурс Венгрии. Ожидать определенные уступки Будапешту можно, но не в силу того, что он представляет собой какую-то мощную и влиятельную внутреннюю силу в ЕС, а в силу того, что это будет выглядеть в выгодном свете в преддверии выборов в Европарламент в июне 2024 года, — рассказала «Известиям» руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

ЕС отказывается от собственных принципов

В очередной раз утвердить финансирование Украины лидеры ЕС попытаются на саммите 1 февраля. В преддверии заседания Виктор Орбан подчеркнул необходимость оказания помощи, однако заявил, что она не должна наносить ущерб бюджету Евросоюза: «Отдавать €50 млрд из бюджета ЕС заранее на четыре года — это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что случится за четверть года». При этом премьер предложил свой вариант: выделять средства из внебюджетных источников, в том числе из национальных бюджетов, и не на долговременной основе. Предложение Орбана поддержал глава правительства Словакии Роберт Фицо. Новый премьер в целом придерживается венгерской позиции по ключевой повестке ЕС. В частности, Фицо выступает против военной помощи Украине и поддерживает решение Орбана о блокировке €50 млрд. Кроме того, он заявил, Словакия никогда не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС.

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Тем не менее накануне издание Politico со ссылкой на несколько европейских дипломатов и чиновников, написало, что Орбан близок к компромиссу, а Евросоюз — к уступкам. Официальный представитель ЕС отметил, что речь может идти о возмещении Венгрии властями выплат после пандемии по ее процентным ставкам наличными. Кроме того, ЕК размышляет над введением «аварийного тормоза»: он позволит любой стране, выступающей против финансирования, задерживать платежи Украине и инициировать обсуждение этого вопроса на саммите лидеров ЕС. При этом, согласно источникам газеты Financial Times, ЕС готовит и резервный план, чтобы все-таки обойти Орбана: он заключается в передаче Киеву до €20 млрд за счет наращивания внешнего долга.

Обсуждение уступок, вариантов и всевозможные «торги» говорят не столько о гибкости руководства Евросоюза, сколько о том, что ЕС находится в тупике. Лишение страны-члена права голоса может создать опасный прецедент и дискредитировать союз как демократическую структуру, в основе которой закреплен принцип единогласия. В 2007 году был принят Лиссабонский договор, который в частности расширяет список вопросов, голосование по которым проводится по принципу большинства. В июне 2022 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу вообще нужно отказаться от принципа единогласия во внешней политике ради повышения дееспособности блока в связи с перспективой членства стран Восточной Европы и Западных Балкан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала такую позицию «либеральным тоталитаризмом»: «Либо все за, либо решение всё равно будет принято». По данным Politico, за эту идею последнее время выступают также главы внешнеполитических ведомств Германии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Румынии, Словении.

По мнению Екатерины Энтиной, изменение основополагающего принципа не обязательно означает переход от демократии к автократии.

— Это, скорее, будет свидетельствовать об усилении именно институционального механизма внутри ЕС. За последнее время Европарламент и Еврокомиссия существенно выросли в полномочиях, не говоря уже о Европейском банке развития и Европейском суде. Поэтому здесь мы будем видеть движение в сторону федеративных начал ЕС, — подчеркнула эксперт.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Переход к принципу большинства, в первую очередь, лоббирует ЕК и ряд крупных государств-членов. Но это не означает, что подобные решения вытеснят интересы мелких. С одной стороны, у грандов действительно есть значительный ресурс давления на них. С другой, дивиденды, в первую очередь, материальные, которые можно в таком случае выторговывать в качестве компромисса более слабым членам ЕС, по-прежнему будут крайне высоки или даже больше, резюмировала Екатерина Энтина.

Однако переход к принципу голосования большинством может быть в то же время и не выгоден Евросоюзу.

— К этому подходят достаточно аккуратно, прежде всего, крупные страны, которые не хотят, чтобы их где-то обошли на повороте. Переход к голосованию путем большинства в целом может быть и невыгоден, потому что, если все проголосуют «за», а, например, Германия «против» и решение будет принято, то это повлияет на бюджетный вопрос, где Германия вносит основной вклад, — отметил профессор НИУ ВШЭ, департамент международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики Олег Барабанов.

Кроме того, этот процесс очень сложен с юридической точки зрения, так как требует проведения множества голосований или даже референдумов. Как обращает внимание эксперт, всё это способно запустить волну евроскептицизма и рассуждений о том, зачем вообще нужен Евросоюз. По мнению Барабанова, в случае тупиковых переговоров, как с Орбаном, он или кто-то другой могут просто тоже «выйти за кофе».