Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, увидели бы, что за 11 лет здесь произошли фантастические изменения в лучшую сторону. Об этом 22 марта заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в ходе беседы с «РИА Новости».

«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред [президента Украины Владимира] Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнает полуостров», — отметил Константинов.

По его словам, Крым является примером эффективного и динамичного развития территории.

Депутат парламента Республики Крым, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко 21 марта опроверг суждение президента Украины Владимира Зеленского, связанного с отсутствием туризма в регионе. Он отметил, что там провели значительное преобразование туристической инфраструктуры за 11 лет.