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Депутат опроверг слова Зеленского об отсутствии туризма в Крыму

Депутат Жиленко: в Крыму строятся гостиницы и идет активное бронирование отдыха
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Депутат парламента Республики Крым, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко опроверг высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что в регионе якобы отсутствует туризм. Соответствующее заявление 21 марта парламентарий сделал в беседе с «РИА Новости».

«То, что рассказывает Зеленский, это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкция набережных в курортных городах и поселках», — рассказал он.

Также Жиленко указал на значительное преобразование туристической инфраструктуры на полуострове за последние 11 лет.

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В этот день Минэк прокомментировал заявление Зеленского о туризме в Крыму. Представители ведомства также отметили, что даже без учета частного сектора доходы от размещения туристов в регионе составили более 40 млрд рублей в 2024 году. В целях еще большей популяризации туризма Крым получает меры государственной поддержки и субсидирования.

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