В Минэке прокомментировали заявление Зеленского о туризме в Крыму
В Минэкономразвития РФ прокомментировали 20 марта заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы отсутствующем турпотоке на территории Республики Крым.
«Сегодня Крым — одно из самых популярных туристических направлений России. <...> Всего с 2014 по 2024 год в гостиницах Крыма было размещено более 20 млн человек и еще около 2 млн — в гостиницах Севастополя», — привели в министерстве данные Росстата.
Представители Минэка также отметили, что даже без учета частного сектора доходы от размещения туристов в регионе составили более 40 млрд рублей в 2024 году. В целях еще большей популяризации туризма в регион Крым получает меры государственной поддержки и субсидирования.
Ранее в СМИ распространилось заявление Зеленского, что в регионе якобы на протяжении 11 лет не было туризма.
13 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристский код центра города комплексно обустроят в Саках до конца текущего, 2025 года. На эти цели потратят 180 млн рублей.