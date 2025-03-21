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В Минэке прокомментировали заявление Зеленского о туризме в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Минэкономразвития РФ прокомментировали 20 марта заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы отсутствующем турпотоке на территории Республики Крым.

«Сегодня Крым — одно из самых популярных туристических направлений России. <...> Всего с 2014 по 2024 год в гостиницах Крыма было размещено более 20 млн человек и еще около 2 млн — в гостиницах Севастополя», — привели в министерстве данные Росстата.

Представители Минэка также отметили, что даже без учета частного сектора доходы от размещения туристов в регионе составили более 40 млрд рублей в 2024 году. В целях еще большей популяризации туризма в регион Крым получает меры государственной поддержки и субсидирования.

Ранее в СМИ распространилось заявление Зеленского, что в регионе якобы на протяжении 11 лет не было туризма.

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13 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристский код центра города комплексно обустроят в Саках до конца текущего, 2025 года. На эти цели потратят 180 млн рублей.

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