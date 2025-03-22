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В Мариуполе почтили память жертв террористического акта в «Крокус Сити Холле»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Молодежь и жители города Мариуполя 22 марта почтили память жертв произошедшего год назад террористического акта в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл».

На центральной площади поставили баннер и фотовыставку, куда молодежь города возложила цветы в память о погибших.

«Мы живем 10 лет в том, что нас обстреливают террористы. И поэтому кто, как не мы, должны в такие даты возлагать цветы и помнить об этих событиях», — прокомментировал руководитель «Молодой гвардии «Единой России» в Донецкой Народной Республике (ДНР) Добровольский Сергей.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что совершившие нападение террористы после преступления должны были пересечь границу России и Украины, приехать в Киев и получить обещанное вознаграждение. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.

3 марта текущего года председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что менее чем за год завершены следственные действия по уголовному делу о теракте.

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