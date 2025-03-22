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Почтить память в годовщину теракта в Крокусе: траурные открытки со свечой и журавлями

«Известия» подготовили траурные открытки к памятной дате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сегодня, 22 марта, исполняется год со дня теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Этот день стал одним из самых страшных и трагичных в современной истории России и оборвал жизни многих людей. К годовщине со дня теракта «Известия» подготовили траурные открытки в память о погибших, а также молитвы за упокой.

22 марта — первая годовщина теракта в Крокус Сити Холле

Ровно год назад, 22 марта, всю Россию потрясло страшное событие — было совершено нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В тот день четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по всем, кто попадался на их пути, а затем подожгли зрительный зал.

Тот роковой день стал одним из самых кровавых в истории России — 145 человек погибли, больше 500 были ранены.

Траурная открытка

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Траурная открытка

Вся страна бросилась на помощь: людям помогали выбраться из здания, увозили с места событий, а на следующий день огромные очереди из неравнодушных выстроились у пунктов переливания крови.

По делу о теракте в качестве обвиняемых были привлечены 27 фигурантов. Основных исполнителей теракта было четверо, после случившегося они планировали пересечь границу между Россией и Украиной, но были пойманы.

Памятные события в Москве и регионах России: программа мероприятий

В субботу, 22 марта, ровно через год после трагических событий, состоится церемония открытия мемориала в память о жертвах теракта. Время открытия — 12:00 мск.
Сам мемориал будет установлен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо».

В мероприятии примут участие представители органов власти и общественных организаций.

Кроме того, во всех храмах Красногорского благочиния пройдут панихиды по жертвам теракта, они запланированы на 9:00 мск.

В память о погибших «Известия» подготовили спецпроект «На белых крыльях в небо».

Траурные открытки к годовщине теракта в Крокусе со свечой и надписями

Траурная открытка

Фото: © РЕН ТВ
Траурная открытка

Траурная открытка

Фото: Елизавета Гриценко
Траурная открытка

Гиф с журавлями в память о погибших в теракте в Крокусе

Траурная открытка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Траурная открытка

Траурная открытка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Траурная открытка

Траурная открытка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Траурная открытка

Как почтить память погибших: молитва за упокой души

Желающие могут посетить панихиды, которые пройдут в храмах Красногорского благочиния, и поставить свечи за погибших. Помимо этого, можно зайти в любую церковь России и поставить свечи за упокой.

Помолиться за умерших можно как в храме, так и дома:

— молитва на годовщину смерти. «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь»;

— молитва в год со дня смерти. «Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших; создателей святаго храма сего, православных праотец, отец, братий и сестер, зде и повсюду лежащих; вождей и воинов за веру и отечество живот свой положивших, верных, убиенных в междоусобной брани, утонувших, сгоревших, на мразе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в изступлении ума самоубиенных, тех, о коих заповедали и просили ны молитися, о коих несть кому молитися, и верных, погребения христианскаго лишенных (имярек) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина»;

Траурная открытка

Фото: REUTERS/Liselotte Sabroe
Траурная открытка

— тропарь глас 8 (в год со дня смерти). «Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, душу раба Твоего (или: душу рабы Твоея; о многих же: души раб Твоих), на Тя бо упование возложи (или о многих: возложиша), Творца и Зиждителя и Бога нашего. Слава, и ныне: Тебе и Стену и Пристанище имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение».

Помимо вышеперечисленных можно найти и другие молитвы: об усопших отце, матери, дедушке, бабушке, ребенке и так далее.

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