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Уиткофф заявил о возможной встрече Трампа и Путина в ближайшие месяцы

Уиткофф: встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом 21 марта спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он подчеркнул, что у Трампа во время его первого срока были прекрасные отношения с Путиным.

«Я думаю, что Владимир Путин знал, что в данный момент президенту будет сложно приехать в Россию. Я думаю, они встретятся в ближайшие месяцы», — запись интервью Уиткоффа была опубликована в сети X (бывш. Twitter) журналиста.

Спецпосланник Трампа также отметил, что со стороны российского лидера было «огромной милостью» принять его в столице.

«Я думаю, что с его стороны было огромной милостью принять меня. И я должен признать это», — заявил он.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
За 2,5 часа лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере спорта

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор российского лидера и его американского коллеги Дональда Трампа. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

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