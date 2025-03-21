Восемь хранилищ для овощей появятся в Московской области
Восемь новых овощехранилищ появятся в Московской области в 2025 году. Их общий объем составит почти 35 тыс. т, сообщает пресс-служба регионального главка государственного строительного надзора в пятницу, 21 марта.
Новые объекты позволят повысить продовольственную безопасность и удержать цены на «борщевой набор», обеспечить импортозамещение картофеля.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», возведение складов проходит при сопровождении Центра содействия строительству (ЦСС) при правительстве региона.
Два объекта уже запустили в эксплуатацию в Серебряных Прудах, там будут хранить лук, капусту, морковь и свеклу. В качестве застройщика выступил сельхозпроизводитель «Агромир 11».
Ранее в марте сообщалось, что в Подмосковье восстановят рыбоводное хозяйство полного цикла «Рыбхоз Шатурский» мощностью 220 т продукции в год. Соглашение о реализации инвестпроекта уже подписано.