В Подмосковье восстановят крупное рыбоводное хозяйство

В Московской области восстановят рыбоводное хозяйство полного цикла «Рыбхоз Шатурский» мощностью 220 т продукции в год. Соглашение о реализации инвестпроекта уже подписано, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в понедельник, 17 марта.

«Продолжаем развивать рыбную отрасль — в прошлом году объем производства товарной рыбы превысил 4,1 тыс. т. Доля Подмосковья в общем стоимостном объеме экспорта охлажденной рыбы в России достигла 37%», — сказал глава ведомства Сергей Двойных.

По его словам, ключевыми торговыми партнерами региона стали Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Как подчеркнул министр, реализация инвестпроекта позволит увеличить производственные мощности.

В рамках первого этапа специалисты восстановят 98 га прудов и запустят в них рыбу. На втором этапе проведут зарыбление еще 210 га. На эти цели направят около 60 млн рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Агрохозяйство будет выращивать щуку, карпа, судака, белого амура и другую рыбу, а также рыбопосадочный материал. Также в «Шатурском» займутся переработкой и реализацией рыбной продукции. Объект введут в эксплуатацию в I квартале 2031 года, там создадут 30 новых рабочих мест.

Ранее в марте сообщалось, что на территории Вологодской, Московской и Новосибирской областей планируют создать новые особые экономические зоны (ОЭЗ). Всего на эти цели направят более 1,5 млрд рублей.