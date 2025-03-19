Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд РФ и США в Эр-Рияде

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 19 марта заявил, что провел телефонный разговор с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым.

Темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

«Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни», — написал Уолтц в социальной сети X (бывш. Twitter).

Он уточнил, что в рамках встречи делегаций планируется обсудить реализацию и расширение частичного прекращения огня между Россией и Украиной.

В тот же день спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в Саудовской Аравии. Он также выразил мнение, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто в течение «пары недель».

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. В ходе него стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.