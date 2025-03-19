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Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд РФ и США в Эр-Рияде

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Фото: Global Look Press/Sui Xiankai
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Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 19 марта заявил, что провел телефонный разговор с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым.

Темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

«Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни», — написал Уолтц в социальной сети X (бывш. Twitter).

Он уточнил, что в рамках встречи делегаций планируется обсудить реализацию и расширение частичного прекращения огня между Россией и Украиной.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
За 2,5 часа лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере спорта

В тот же день спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в Саудовской Аравии. Он также выразил мнение, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто в течение «пары недель».

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. В ходе него стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.

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