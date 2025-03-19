Уиткофф допустил встречу Трампа и Путина в Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, возможно, встретятся в Саудовской Аравии. Об этом 19 марта сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно, произойдет», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Уиткофф также отметил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто уже «через пару недель».

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

На следующий день отвечая на просьбу журналиста подтвердить информацию Уиткоффа о продолжении переговоров России и США в Саудовской Аравии, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что даты следующих двусторонних контактов будут согласованы в ближайшие дни.