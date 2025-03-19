Песков заявил о согласовании будущих контактов с США в ближайшее время
Даты следующих контактов РФ и США будут согласованы в ближайшие дни, заявил 19 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу журналиста подтвердить информацию спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа о продолжении переговоров России и США в Саудовской Аравии в воскресенье.
«И сегодня, и завтра будут дополнительные согласования точных дат следующих контактов и составов», — сообщил он на брифинге.
Песков также добавил, что дальнейшая информация будет доступна после согласования, пока работа продолжается
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