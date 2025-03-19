В Москве на 40 суток приостановили работу ресторана «The Бык»

Лефортовский районный суд Москвы приостановил деятельность кафе «The Бык» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом 19 марта сообщают суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения приостановлена деятельность кафе «The Бык», — указано в сообщении.

Заведение закрыли на 40 суток.

12 февраля сообщалось, что Роспотребнадзор на 60 дней запретил работу ресторана «The Бык» на 2-й Брестской улице в Москве после заявления посетителя об отравлении. Уточнялось, что специалисты обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Так, продукты в заведении хранили в неправильных условиях. Кроме того, в продуктах обнаружили превышение количества микроорганизмов и бактерии группы кишечной палочки.