Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Мир
Уиткофф анонсировал возможное ослабление санкций после прекращения огня на Украине
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Происшествия
Количество раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 11
Мир
Пашинян сообщил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Мир
Британский аналитик указал на способность РФ и США закончить конфликт на Украине

Министр обороны Германии прокомментировал требования России по Украине

Министр обороны ФРГ Писториус: требования России по Украине неприемлемы
0
EN
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Требования России по конфликту на Украине являются неприемлемыми. Об этом 19 марта сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира», — сказал он.

Писториус добавил, что вопрос о гарантиях мира еще не достигнут. По его словам, на данный момент речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
За 2,5 часа лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере спорта

Телефонный разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся днем ранее. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду. Однако он уточнил, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025