Министр обороны Германии прокомментировал требования России по Украине

Требования России по конфликту на Украине являются неприемлемыми. Об этом 19 марта сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира», — сказал он.

Писториус добавил, что вопрос о гарантиях мира еще не достигнут. По его словам, на данный момент речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия.

Телефонный разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся днем ранее. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду. Однако он уточнил, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).