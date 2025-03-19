Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США

Европейские страны будут пытаться сорвать начавшийся диалог России и США. Об этом 19 марта сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Конечно, европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать диалог] особенно прибалты, финны, поляки будут это делать, да и другие европейцы», — приводит его слова «Интерфакс».

Патрушев добавил, что, несмотря на свои попытки, у европейцев всё равно не получится помешать РФ и США.

18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В ходе него стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.