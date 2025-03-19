Зеленский рассказал о планах связаться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта заявил, что позднее в среду планирует провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом для обсуждения дальнейших действий по урегулированию украинского конфликта.

«Сегодня я буду разговаривать с президентом Трампом. Мы обсудим детали следующих шагов», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, трансляция которой велась на Youtube-канале Guardian News.

Также он добавил, что думает услышать детали разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Телефонный разговор президента РФ и американского лидера состоялся накануне. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и Россия могли бы наладить взаимодействие.