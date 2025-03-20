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МИЦ «Известия» и телеканал Al Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» 20 марта в ливанском Бейруте заключил соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих СМИ Ближневосточного региона — ливанской медиасетью Al Mayadeen. Подписи под документом поставили генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин и председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джиддо.

Кроме того, в церемонии подписания принял участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ливане Александр Рудаков. Партнерство российского медиахолдинга и ливанского телеканала откроет новые перспективы для обмена информацией и развития международного сотрудничества в сфере СМИ.

В рамках церемонии МИЦ подарил Al Mayadeen выпуски газеты «Известия» от 10 ноября (по-старому) 1917 года, где был опубликован знаковый для арабов договор Сайкса-Пико о разделе азиатских владений Османской империи, и от 5 августа 1944 года, где было опубликовано сообщение об установлении дипломатических отношений между СССР и Ливанской Республикой.

«Для нас это событие является историческим и очень важным. Я уверен, что наши взаимоотношения с Al Mayadeen будут в дальнейшем развиваться и будут прочными. Мы считаем телеканал нашим близким партнером не только в стратегическом плане, но и в дружеском. Наше сотрудничество пойдет на пользу всему миру и всей журналистике, поскольку сейчас мировая журналистика, которая всегда считалась эталоном, показала свою несостоятельность, показала себя институтом, на объективность которого рассчитывать точно нельзя. Думаю, что наша совместная работа позволит выстроить общую инфраструктуру для работы наших коллег, а также журналистов со всего мира. Кроме того, даст возможность доносить разные точки зрения до всех, кто хочет их услышать, и со временем мы, безусловно, создадим новые стандарты работы мировой медиаотрасли», — отметил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Соглашение, в частности, предусматривает обмен информацией и ее совместное распространение, совместное производство медиаконтента, стажировки сотрудников, проведение совместных мероприятий. Это позволит МИЦ «Известия» и телеканалу Al Mayadeen эффективнее реализовывать задачи и расширять аудиторию на национальном и международном уровнях.

«Мы ценим национальное медиа «Известия», ведь это по-настоящему исторический бренд и историческая компания. «Известия» могут передать нам свой опыт, а мы, в свою очередь, будем показывать им точку зрения арабского мира на мировые события. Кроме того, мы хотим сотрудничать со всей Россией, со всем ее культурным, религиозным и историческим разнообразием. Наше всеобъемлющее соглашение подразумевает не только обмен опытом, но и стажировки, создание совместных проектов. Также в ближайшее время газета «Известия» примет участие в конференции глобального мира, которая пройдет в Бейруте. МИЦ «Известия» займут одну из ключевых ролей этой платформы, которую создает Al-Mayadeen», — сказал председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джиддо.

Подписанное соглашение станет важным шагом на пути к укреплению взаимопонимания и доверия между Россией и странами Ближнего Востока, а также будет способствовать более объективному и полному освещению событий в обеих странах.

История в цифре: архив номеров «Известий» с 1917 года появился в Сети
Его запуск приурочен к 108-летию газеты и стартует одновременно с проектом «80 дней до Победы»

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» — более 100 млн человек, ТВ-аудитория — более 80 млн человек. МИЦ «Известия» стабильно входит в топ-5 новостных онлайн-ресурсов по версии Liveinternet.

Al-Mayadeen — панарабский спутниковый телеканал, запущенный в 2012 году в Бейруте. Канал вещает 24 часа в сутки и предлагает 17 различных программ, охватывая новости, аналитику и эксклюзивные интервью. Телеканал — один из самых распространенных и влиятельных каналов в регионе, имеет региональные отделения в Вашингтоне, Москве, Тунисе, Каире, Тегеране, Дамаске. Корреспонденты Al-Mayadeen охватывают весь Ближний Восток. Сайт публикуется на арабском, английском и испанском языках.

Телеканал Al-Mayadeen активно развивается в цифровом пространстве и имеет 1,45 млн подписчиков на YouTube, а общее количество просмотров его видео превышает 500 млн. В соцсети X Al-Mayadeen имеет более 2,2 млн подписчиков.

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