СМИ сообщили о вероятном отказе США от командования силами НАТО в Европе
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность отказа от командования силами НАТО в Европе. Об этом в среду, 19 марта, сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«В течение почти 75 лет было исключительно американской обязанностью иметь четырехзвездного генерала США, который руководил всеми военными операциями НАТО в Европе. <…> Но администрация Трампа <…> рассматривает возможность изменения ситуации», — следует из публикации.
По данным издания, Пентагон рассматривает план отказала США от роли Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Кроме того, как утверждает телеканал, это лишь часть масштабной реорганизации боевых командований Соединенных Штатов.
NBC News сообщил 6 марта, что Трамп рассматривает изменение формата участия США в НАТО. Отмечалось, что это будет означать значительный отход от основного принципа альянса. Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон не будет выходить из военного блока.
В январе Трамп заявлял, что не уверен, стоит ли продолжать спонсировать НАТО, поскольку Штаты защищают членов блока, а в ответ не получает помощи. Он отметил, что будет добиваться того, чтобы государства Североатлантического альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.