«Роскосмос» отправит новые скафандры на МКС
К концу 2025 года космонавты выйдут за борт МКС в новых скафандрах. В «Роскосмосе» сообщили, что образцы будут доставляться на транспортных грузовых кораблях «Прогресс МС», передает телеканал «Известия». Уточняется, что скафандры «Орлан-МКС» оснащены новой внутренней герметичной оболочкой из высокотехнологичной ткани, а также автоматизированной системой водяного охлаждения. Изменили и панель отображения информации. Первый образец «Орлан-МКС» доставили на станцию 2 марта.
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