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Цветы спасут мир от устойчивых к антибиотикам микробов

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Фото: TASS/Martin Schutt
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Ученые из МФТИ, ТГТУ и ИБГ УФИЦ РАН изучили взаимосвязь между структурой поверхности цветочных лепестков и их устойчивостью к заселению микроорганизмами. Они выяснили, что нанесение на полимерные материалы рельефного рисунка, повторяющего структуру поверхности растений, — передовой и эффективный метод защиты от микробов, который не требует применения антибиотиков.

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Исследователи выбрали полидиметилсилоксан — полимер, известный в быту как силикон — и четыре цветка: розу, ромашку, анютины глазки и магнолию.

«Мы тщательно изучили взаимосвязь между структурой поверхности цветочных лепестков и их устойчивостью к колонизации микроорганизмами. Это позволило нам разработать алгоритм прогнозирования антибактериальных свойств синтетических материалов, поверхность которых имитирует ткани растений», — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ Мария Баршутина.

Изучение полученных образцов проводилось методом сканирующей электронной микроскопии, который позволяет получить изображение поверхности при отражении от нее пучка электронов.

Нанесение на полимерные материалы рельефного рисунка, повторяющего структуру поверхности растений, — многообещающий метод защиты от микробов, который не требует применения антибиотиков, сделали вывод ученые. Основное преимущество в том, что он прост в реализации и легко масштабируется до промышленных объемов. Полученные результаты могут быть использованы для производства полимерных медицинских изделий с антибактериальным покрытием.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лечи, лепесток: цветы спасут мир от устойчивых к антибиотикам бактерий

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