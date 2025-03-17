«Локомотив» впервые стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча 17 марта завершилась со счетом 4:1.

Среди игроков «Локомотива» шайбы забросили Рихард Паник (2-я минута), Мартин Гернат (31-я), Александр Полунин (49-я) и Артур Каюмов (60-я). У владивостокского ХК отличился Даниил Гутик (41-я).

Таким образом, ярославский клуб набрал 98 очков в 66 матчах и впервые стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и обладателем Кубка континента. В следующем матче 19 марта «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Ранее в этот день определились все команды чемпионата КХЛ, которые примут участие в Кубке Гагарина 2025 года. Из клубов Восточной конференции к решающим играм присоединятся «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал» и «Сибирь». Западную конференцию представят «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, минское «Динамо», СКА, «Северсталь» и «Торпедо».