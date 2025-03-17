Определились все участники плей-офф КХЛ сезона-2024/25
Определились все команды чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые примут участие в Кубке Гагарина 2025 года. Последним участником плей-офф стала «Сибирь», которая 17 марта одержала победу над клубом «Барыс».
Как уточняет «Спорт-Экспресс», из клубов Восточной конференции в решающих играх примут участие «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», Адмирал» и «Сибирь».
Западную конференцию представят «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, минское «Динамо», СКА, «Северсталь» и «Торпедо».
Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург».
11 марта столичное «Динамо» проиграло «Нефтехимику» из Нижнекамска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это обеспечило «Локомотиву» из Ярославля первое место в Западной конференции.