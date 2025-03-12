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Поражение «Динамо» обеспечило «Локомотиву» первое место в Западной конференции

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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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Московский хоккейный клуб (ХК) «Динамо» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тем самым обеспечив «Локомотиву» из Ярославля первое место в Западной конференции. Встреча проходила 11 марта в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились нападающие Кирилл Капустин (11-я и 43-я минута), Никита Хоружев (35-я) и Герман Точилкин (40-я). За московский клуб шайбы забросили защитник Антон Сизов (1-я), а также форварды Никита Хоружев (35-я) и Герман Точилкин (40-я).

По итогам встречи «Динамо» занимает второе место в Западной конференции с 83 очками. «Нефтехимик», в свою очередь, располагается на девятой строчке конференции «Восток» с 59 набранными очками. В следующем матче столичный клуб сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым», а нижнекамцы встретятся с лидирующим «Локомотивом».

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В этот день «Авангард» одержал 12-ю победу подряд в рамках КХЛ, одолев нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3. По итогам матча хоккейный клуб из Омска набрал 82 очка и поднялся на третье место в Восточной конференции.

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