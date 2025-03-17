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Минобороны РФ показало кадры поражения САУ «Богдана» ВСУ в Харьковской области

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Минобороны России 17 марта опубликовало кадры объектного контроля уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащими группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации в Харьковской области.

Отмечается, что ее удалось ликвидировать с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Самоходку украинских боевиков обнаружили в лесистой местности. После анализа ситуации было принято решение о ликвидации техники противника.

На видео можно заметить прямое попадание и уничтожение «Богданы», после чего начался пожар.

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16 марта начальник расчета РСЗО с позывным Токио рассказал «Известиям» об уничтожении военной техники украинского противника в Харьковской области. По его словам, на данный момент в регионе основное внимание уделяют защите неба от беспилотников.

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