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Военные РФ рассказали об уничтожении техники ВСУ системами «Торнадо-С»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные для уничтожения военной техники украинского противника в Харьковской области активно применяют реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Об этом 16 марта рассказал «Известиям» начальник расчета РСЗО с позывным Токио.

«В основном машина «Торнадо-С» предназначена для поражения легкобронированной техники, пехоты противника, может поражать какие-то аэродромы, склады РАФ и военную технику», — рассказал военный.

Корреспондент Александр Федорчак отметил, что сейчас всë основное внимание инженерные подразделения военных в регионе также уделяют защите неба от украинских беспилотников.

«Инженерами проделана колоссальная работа — вот этот участок трассы длиной 8 км полностью закрыли сетями. Система называется «дорога жизни»: для того чтобы безопасно проехать, пришлось вбить в землю больше десятка семиметровых свай и обтянуть их рыболовными сетями, чтобы все, кто проезжает, чувствовали себя более-менее защищенно», — рассказал он.

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Издание The National Interest 13 марта также отметило российский комплекс (ЗРС) С-500 «Прометей», назвав его одним из лучших в мире и превосходящим предшественников. СМИ указало, что новейший российский вариант С-500 «Прометей» большинство аналитиков «считают первоклассным». Авторы подчеркнули, что зависимость Украины от поставок западного вооружения делает страну более восприимчивой к воздействию С-500.

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