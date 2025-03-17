Руанда разорвала дипломатические отношения с Бельгией

Руанда разрывает дипломатические отношения с Бельгией из-за позиции Брюсселя в рамках конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом 17 марта заявило руандийское министерство иностранных дел.

«Это решение было принято после тщательного рассмотрения ряда факторов, все из которых были связаны с жалкими попытками Бельгии сохранить свои неоколониальные иллюзии. Бельгия последовательно подрывала позиции Руанды, как задолго до начала, так и во время продолжающегося конфликта в Демократической Республике Конго», — говорится на сайте ведомства.

В Кигали отметили, что Бельгия однозначно выступила на стороне ДРК в противостоянии с Руандой и активно занимается созданием негативного образа африканской страны. Помимо этого, европейское государство также допускает у себя группы, отрицающие геноцид руандийского народа тутси в 1994 году.

«Все бельгийские дипломаты, находящиеся в Руанде, обязаны покинуть страну в течение 48 часов. В соответствии с Венской конвенцией Руанда обеспечит защиту помещений, имущества и архивов бельгийской дипломатической миссии в Кигали», — указывается в заявлении МИДа.

Глава МИД Бельгии Максим Прево, в свою очередь, заявил, что Брюссель сожалеет о решении Кигали и считает, что высылка дипломатов показывает неготовность Руанды вести диалог по спорным вопросам.

«Бельгия примет схожие меры: <…> объявление руандийских дипломатов персонами нон грата и отмена наших соглашений о межправительственном сотрудничестве», — написал он в социальной сети X (быв. Twitter).

ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанцев-тутси из группировки «Движения 23 марта» (М23) на востоке республики. 26 января Киншаса разорвала отношения с Кигали после начала наступления мятежников на конголезский город Гома.

22 февраля повстанческая коалиция «Альянса реки Конго» (AFC), включающая в себя М23, заявила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на востоке ДРК. При этом повстанцы подчеркнули, что оставляют за собой право на защиту мирных жителей.