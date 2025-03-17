Зеленский подписал закон о возможности отправки ВСУ в другие государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет главе государства право отправлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие страны в условиях военного положения. Об этом 17 марта сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно документу, украинские военные могут быть направлены за границу для обеспечения безопасности и обороны, а также защиты интересов Украины, в том числе ее суверенитета.

Решения о направлении войск будет принимать исключительно президент. При этом он будет обязан предоставить информацию о задачах, которые должны выполнять ВСУ в другой стране, а также указать численность отправляемых подразделений.

Газета The Wall Street Journal 8 февраля сообщила, что ВСУ остро ощущают дефицит боеприпасов: на один их снаряд приходится 10 российских. После неудачной попытки контрнаступления украинской армии в прошлом году ее запасы живой силы и техники сильно истощены, и это отражается на ходе боевых действий.