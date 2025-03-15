ВС России уничтожили дроном «Форпост» технику ВСУ в курском приграничье

Российские военные уничтожили 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 «Молот» и боевую бронемашину (ББМ) Senator Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Кадры боевой работы 15 марта публикуют «Известия».

Удар был совершен с помощью беспилотного летательного аппарата «Форпост» в районе населенного пункта Олешня. На кадрах зафиксировано успешное огневое поражение украинской техники.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы 15 марта нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в курском приграничье. По данным Минобороны, летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север».