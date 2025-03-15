В Москве арестован разыскиваемый Интерполом румынский преступник Василь Родидеал

В Москве арестован румынский преступник Василь Родидеал, разыскиваемый национальным центральным бюро Интерпола. Об этом 15 марта сообщил источник «Известий».

Задержанный обвиняется на родине в тяжких преступлениях и скрывался от румынского следствия, после чего был объявлен Интерполом в розыск в 2012 году.

Уточняется, что Родидеал проживал в России под именем Василий Кравцов.

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде ареста в конце февраля, чтобы затем передать Родидеала правоохранительным органам Румынии. Документы для экстрадиции уже направлены в Генеральную прокуратуру РФ.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что в Польше задержали гражданку Украины, которая была осуждена в Казахстане за торговлю человеческими органами. Женщину задержали на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной на основании красного уведомления Интерпола.