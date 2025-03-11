В Польше задержали торговавшую человеческими органами украинку
В Польше задержали гражданку Украины, которая была осуждена в Казахстане за торговлю человеческими органами. Об этом 11 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру.
Женщину задержали на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной на основании красного уведомления Интерпола, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Перемышля Марта Петковска. Отмечается, что Интерпол разыскивает украинку с ноября 2020 года.
Уточняется, что ее осудили за участие в международной организованной преступной группировке, которая в период с 2017 по 2019 год незаконно изымала у людей ткани и органы для продажи на черном рынке.
«Ее также признали виновной в незаконном получении почек у 56 пострадавших в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде» с целью получения финансовой выгоды и в «превращении совершенных преступлений в постоянный источник дохода», — говорится в материале.
По данным Reuters, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении к ней меры пресечения в виде ареста сроком на одну неделю для экстрадиции в Казахстан.
Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) 7 февраля заявил, что на Украине построили масштабный бизнес черной трансплантологии. Он уточнил, что ранее органы погибших нелегально изымали и продавали как гражданам Украины, так и иностранцам.
В свою очередь, очевидцы 24 января рассказали «Известиям» о черной трансплантологии, которой промышляют украинцы в зоне боевого соприкосновения. Они отметили, что лично видели мужчин с квадратными и нетипичными ящиками, похожими на термоконтейнеры.