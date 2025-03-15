Военные группировки войск «Центр» за сутки ликвидировали более 495 боевиков ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» за прошедшие сутки уничтожили свыше 495 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне своей ответственности. Об этом 15 марта сообщил начальник пресс-центра Центральной группировки войск Александр Савчук.

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад нацгвардии в районе Удачного, Димитрова, Шевченко, Ульяновки, Сридного, Новопавловки, Красноармейска и Успеновки. Противник потерял более 495 военнослужащих», — сказал он в беседе с ТАСС.

Савчук уточнил, что военнослужащим группировки войск «Центр» также удалось продвинуться вглубь обороны противника. По его словам, украинская армия потеряла танк, три боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 10 автомобилей.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении спецоперации.