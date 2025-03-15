Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении спецоперации. Об этом 15 марта сообщили в Минобороны РФ.

Данные о скрывающемся в опорном пункте личном составе противника были получены в ходе ведения воздушной разведки. После этого координаты были переданы артиллерийскому расчету, который нанес точные удары по вражескому объекту.

В ведомстве отметили, что корректировка огня велась операторами беспилотников в режиме реального времени, что помогло уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.

«Навести орудие максимально быстро и точно. Как можно быстрее открыть огонь. <…> Если вовремя не открыть огонь, то уже не будет попадания в орудие точного», — подчеркнул старший наводчик Константин.

На красноармейском направлении спецоперации российские военнослужащие активно ликвидируют минометные расчеты, боевые машины пехоты (БМП) иностранного производства и артиллерийские системы ВСУ.

В Минобороны 13 марта сообщили, что военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Юг» уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) противника на северском направлении спецоперации. Точный удар по вражескому орудию был нанесен с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».