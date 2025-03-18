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Эксперт рассказал о способах сэкономить на ремонте

Эксперт Васильев: для экономии на кухне можно закупить фасад и каркас отдельно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ремонт — процесс, связанный не только с преобразованием пространства, но и с финансовыми вложениями, которые могут сильно варьироваться в зависимости от подхода к выбору материалов и подрядчиков. О том, как сэкономить без ущерба для качества, 18 марта рассказал «Известиям» строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

«В стандартных магазинах, включая крупные строительные сети, ламинированные двери или двери из шпона могут стоить 10–15 тыс. рублей за комплект с коробкой. Однако, если обратиться к небольшим производствам или поставщикам сырья, можно найти цельные деревянные полотна из сухого массива по цене от 3,8 тыс. рублей», — рассказал он.

По его словам, при выборе такого варианта важно грамотно обработать древесину для предотвращения деформации, а также правильно пропитать ее и установить на качественные петли. Ламинированные двери из магазина могут потребовать замену уже через пару лет, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что также можно сэкономить на кухонном гарнитуре. Ценник на фабричные кухни достигает нескольких тысяч рублей, если выбирать массив — то вплоть до миллиона за небольшую площадь.

«В то же время фасады из массива, идентичные тем, что устанавливаются в таких гарнитурах, продаются отдельно и стоят около 3,5 тыс. рублей за дверцу. Таким образом, приобретая только фасады, а каркас кухни заказывая у столяра или собирая из доступных модулей, можно получить ту же эстетику и качество без лишних затрат. Единственная особенность такого решения — необходимость точной подгонки и монтажа, что можно доверить профессионалам», — сказал Васильев.

Для покрытия специалист посоветовал отдать предпочтение напольной доске из качественного дерева, купленной в виде обработанных плах. Это обойдется от 15 тыс. рублей за кубометр. После шлифовки и обработки лаком или маслом она приобретает те же характеристики, что и фабричный паркет, который в среднем стоит от 5 тыс. рублей за 1 кв. м.

«Подоконник из натурального дуба, купленный в виде цельной доски, обойдется в несколько раз дешевле, чем аналогичный по внешнему виду и прочности вариант из композита», — заключил он.

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5 марта специалист по ремонту с сервиса «Профи.ру» Руслан Тихоненко рассказал «Известиям» о способах правильно организовать ремонт. Он посоветовал тщательно проверять прораба — съездить на его строящиеся объекты, оценить технические знания специалиста. Смета должна быть составлена после оценки состояния квартиры или дома, в ней стоит обратить внимание на графу «дополнительные работы», которая часто содержит много лишних пунктов, которые увеличивают общую стоимость. Так, эксперт рекомендовал не стремиться завершить ремонт за 1–2 месяца и отказываться от специалистов, которые обещают управиться в этот срок.

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