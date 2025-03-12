Сальмонеллез обнаружили у 45 работников горнорудной компании в Забайкалье

В Могочинском округе Забайкальского края у 45 работников Желтугинской горнорудной компании обнаружили инфекционное заболевание — сальмонеллез. Об этом 12 марта сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«В период с 10 по 12 марта 2025 года зарегистрировано 45 случаев заболевания сальмонеллезом среди работников вахтового поселка ООО «Желтугинская горнорудная компания», — указано в заявлении.

В ведомстве добавили, что все зараженные госпитализированы. Проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Уточняется, что в пищеблоке вахтового поселка отобрали пробы готовой продукции, остатков пищи и воды для проверки. Кроме того, в общежитиях и в столовой вахтового поселка проводят дезинфекцию.

Ранее в этот день в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Екатеринбурга (УрФУ) произошло массовое отравление, тогда были госпитализированы 20 человек. На месте работали пять бригад скорой помощи, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф. В минздраве региона позже сообщили, что число госпитализированных выросло до 28, за медпомощью обратился 31 человек.