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Собянин рассказал о приоритетах в реставрационных работах в Москве

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В Москве начиная с 2011 года отреставрировано 2347 объектов культурного наследия, работы проведены на почти трети всех памятников в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В своем Telegram-канале он также сообщил, что Москве утверждены планы реставрационных работ на текущий год. В частности, планируется привести в порядок более 100 памятников и других произведений монументально-декоративного искусства, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны.

Кроме того, предусматривается реставрация памятников, расположенных на территории крупных комплексов, в том числе в усадьбах Кузьминки, Кусково, Останкино и Люблино, а также в музее-заповеднике «Коломенское». Пройдут комплексные работы на девяти объектах ВДНХ, в том числе в павильонах «Химия», «Юные натуралисты», «Главтабак» и «Советская печать».

Приоритетными объектами для работы реставраторов станут, в частности, здание Политехнического музея, усадьба А.А. Бахрушина, жилой дом Мальцевых на Большой Якиманке и городская усадьба XVIII–XIX веков постройки на Пречистенке.

«Всего в столице на данный момент действует больше 400 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», — уточнил Собянин.

В конце февраля мэр Москвы сообщил, что в столице работают больше 10 колледжей, которые готовят будущих реставраторов. По его словам, студенты изучают рисунок и живопись, проектирование, способы восстановления и сохранения памятников истории и культуры. До 70% учебного времени уделяется практике, которая проходит в мастерских колледжей и на площадках партнеров-работодателей. Во время летних каникул учащиеся отправляются в Тверскую и Архангельскую области: там во время экспедиций они изучают архитектуру и восстанавливают памятники, добавил градоначальник.

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