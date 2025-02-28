Собянин рассказал о подготовке будущих реставраторов в колледжах столицы

В столице находится больше 10 колледжей, которые готовят будущих реставраторов. При этом 70% времени обучения занимает практика, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, студенты изучают рисунок и живопись, проектирование, способы восстановления и сохранения памятников истории и культуры. Практика проходит в мастерских колледжей и на площадках партнеров-работодателей.

Во время летних каникул учащиеся отправляются в Тверскую и Архангельскую области: во время экспедиций они изучают архитектуру и восстанавливают памятники.

В прошлом году студенты и выпускники столичных колледжей завоевали 10 наград, включая четыре золота, на всероссийских соревнованиях молодых реставраторов.

Ранее в феврале сообщалось, что правительство Москвы решило поддержать инициативу Союза реставраторов России и организовать выездные школы реставрации в различных регионах страны. В них могут принять участие студенты магистратуры и бакалавриата высших и профессиональных учебных заведений, прошедшие конкурсный отбор. Они научатся проводить натурные обследования памятников, восстанавливать интерьеры особняков, реставрировать скульптуры, темперную, масляную, монументальную живопись. В 2025 году планируется организовать 12 таких мероприятий, в том числе в Севастополе, Волгоградской, Калининградской и Нижегородской областях, в Красноярском крае и Бурятии.