Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Анахайм Дакс» во вторник, 11 марта, провел 1475-й матч в карьере, обойдя обладателя Кубка Стэнли Дага Гилмора (1474).
Таким образом, по этому показателю россиянин вышел на 28-е место. Лидером является канадец Патрик Марло, сыгравший 1779 игр, Горди Хоу провел 1767 матчей, а тройку замыкает Марк Месье (1756).
В игре против «Анахайма» обладатель Кубка Стэнли 2018 года отдал три голевые передачи и помог команде обыграть соперников из Калифорнии со счетом 7:4.
Накануне форвард в интервью «Спорт-Экспресс» сообщил, что рассматривает возможность перехода в московское «Динамо» после окончания контракта в НХЛ по истечении сезона 2025/2026.