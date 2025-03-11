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Овечкин не намерен продлевать контракт с ХК «Вашингтон Кэпиталз»
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Овечкин не намерен продлевать контракт с ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин не собирается продлевать контракт с ХК «Вашингтон Кэпиталз»
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Российский хоккеист, нападающий и капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 11 марта в интервью «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что не планирует продлевать контракт с американской командой.

По словам россиянина, он рассматривает возможность перехода в московский клуб «Динамо».

«Скорее всего, да, в «Динамо». Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — заявил форвард.

Овечкин добавил, что на данный момент не боится побить рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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9 марта стало известно, что Овечкин набрал 1600-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ до восьми шайб.

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