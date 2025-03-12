Российские десантники овладели опорными пунктами ВСУ в промзоне Часова Яра
Ивановские и костромские штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии штурмом овладели крупными опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 марта сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что десантники зашли на позиции противника под прикрытием огня артиллерии, ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и бронегруппы на боевых машинах.
Подразделения осуществляли огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Кроме опорных пунктов им удалось уничтожить две пулеметные точки противника, а также гексакоптер типа «Баба-яга», пытавшийся осуществить сбросы боеприпасов на российских военнослужащих.
«Задачи выполняем, занимаем территории, штурмуем. Сейчас работаем и на окраинах, и промзона, и лесополка. Последняя задача — мы брали четырехэтажку, где оккупанты засели: два пулеметчика, восемь автоматчиков, снайпер», — сообщил командир штурмовой группы с позывным Зевс.
В Минобороны РФ 6 марта сообщили о том, что на окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ поразили опорный пункт ВСУ с личным составом. Операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности соединения, выявляя различные цели.