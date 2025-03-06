На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом. Об этом 6 марта сообщило Минобороны России.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подтвердили точное попадание снаряда и уничтожение опорного пункта.

«Помогаем нашим штурмовикам продвигаться вперед и отбиваем контратаки противника», — рассказал командир взвода под позывным Иваныч.

Операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности соединения, выявляя различные цели. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских формирований.

1 марта снайперы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили два гексакоптера «Баба-яга» и две пулеметные точки ВСУ около населенного пункта Часов Яр. Уточнялось, что первыми были уничтожены тяжелые беспилотники ВСУ. Затем после перехода на другую позицию были ликвидированы два пулеметных расчета и несколько наблюдателей ВСУ.