Снайперы уничтожили два гексакоптера «Баба-яга» и две пулеметные точки ВСУ

Снайперы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили два гексакоптера «Баба-яга» и две пулеметные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Часов Яр. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

Десантники долго отслеживали графики пролетов тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования подступов к вражеским пулеметным позициям. Также устанавливались перемещения противника во время ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Все эти данные снайперы передавали на командный пункт полка для принятия решений по уничтожению выявленных целей.

После этого снайперской паре была поставлена задача уничтожить все объекты противника, которые могли помешать работе штурмовых подразделений. Военнослужащие выдвинулись на точку и выбрали удобную для стрельбы позицию. Дистанция до противника составляла около 500 м, что создавало дополнительную опасность быть обнаруженными.

Первыми были уничтожены тяжелые беспилотники ВСУ. Затем после перехода на другую позицию были ликвидированы два пулеметных расчета и несколько наблюдателей противника.

«Работаем по крупным мишеням в основном, то есть это легкая бронированная техника, расчеты минометов, пулеметов и автоматического гранатомета станкового (АГС), артиллерия. Дистанция средняя — 1–1,5 км. Пулемет не давал пройти нашим подразделениям. Мы с моим вторым номером отработали по этому расчету, стрельба прекратилась. Ребята смогли пройти и выполнить свою задачу», — рассказал старший снайпер парашютно-десантного полка Константин.

Благодаря действиям снайперской пары штурмовые группы Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно продвинулись вперед и смогли занять важный опорный пункт, тем самым приблизив освобождение Часова Яра.

Накануне в Минобороны сообщили, что снайперская пара 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск в ночное время сбила два гексакоптера «Баба-яга» ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. По данным ведомства, также был уничтожен один октокоптер противника R-18 на донецком направлении спецоперации.